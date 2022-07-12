Прокуратура Петербурга сообщила, что подала 383 иска на блокировку аниме в 2022 году

С начала 2022 года прокуратура Санкт-Петербурга предъявила в городские суды 383 административных исков о запрете аниме. Фото: pixabay

С начала 2022 года прокуратура Санкт-Петербурга предъявила в городские суды 383 административных исков о запрете аниме. Фото: pixabay

С начала года прокуратура Петербурга подала в городские суды 383 административных иска на блокировку жестокого аниме.

В ведомстве сообщили, что запрет аниме-сериалов деструктивного содержания необходим для защиты психологического и физического здоровья детей. Об этом пишет Neva.Today.

Как считают специалисты ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования», на суждениях которых основаны иски, систематический просмотр аниме со сценами насилия и убийства приводит к агрессивности, отсутствию у детей эмпатии, проблемам в общении и нарушениям социальной адаптации.

Кроме того, по мнению экспертов, из-за многократных и нереалистично представленных сцен смерти несовершеннолетние начинают романтизировать указанное явление, что повышает склонность к суициду.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд в Петербурге заблокировал мультфильм Happy Tree Friends.