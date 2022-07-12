Полиция накрыла подпольное казино в центре Петербурга

Полиция накрыла подпольное казино в центре Петербурга
Казино работало в доме на Социалистической. Фото: google.maps

В центре Петербурга полицейские обнаружили и ликвидировали подпольное казино. По подозрению задержаны трое.

Как сообщили в городском главке МВД, казино работало в двух смежных квартирах в доме №6 по Социалистической улице. В помещениях стояли 45 игровых автоматов. Стражи порядка также изъяли наличные, восемь мобильных телефонов, ноутбук и видеорегистратор, с помощью которого организаторы следили за игроками.

В организации казино подозревают 27-летнего жителя Шлиссельбурга, 24-летнего петербуржца и 39-летнюю уроженку Ленинграда. Задержанные стали фигурантами уголовного дела по части 3 статьи 171.2 УК РФ.

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