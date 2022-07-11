Во Всеволожском районе жителя Нижегородской области сильно обожгло взорвавшимся баллоном

Мужчина сильно пострадал от взрыва баллона во Всеволожском районе.

Как стало известно Gazeta.SPB, 36-летний житель Нижегородской области поступил во Всеволожскую КМБ с сильными ожогами сразу нескольких областей тела. Отмечается, что поражение оказалось не более второй степени.

В тяжёлом состоянии пострадавшего поместили в травматолого-ортопедическое отделение.

Предполагается, что мужчина получил ожоги 10 июля около 14:30. Вероятно, в сарае взорвался баллон. По факту произошедшего проводится поверка, все детали и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во время похода по ТЦ «Мега Дыбенко» в Кудрово женщину с двумя детьми ждала неприятность: ее полуторогодовалая дочка упала на эскалаторе и угодила пальцем в механизм. Врачи диагностировали у ребенка размозжение фаланги пальца левой кисти. В хирургическое отделение пострадавшая попала в состоянии средней степени тяжести.