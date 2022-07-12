Количество банкротов в Петербурге выросло на четверть с начала 2022 года

Компаний-банкротов в начале года стало больше на 4,7%. Фото: pixabay

Компаний-банкротов в начале года стало больше на 4,7%. Фото: pixabay

С начала года в Северной столице признали банкротами 4 882 физических лица и индивидуальных предпринимателя. Это на 26,1% больше, чем за первое полугодие 2021 года.

По данным Федресурса, также в этом году выросло число конкурсных производств в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств — 420 против прошлогоднего показателя в 401.

По итогам первого полугодия город на Неве стал шестым по количеству личных банкротств и третьим — по числу обанкротившихся компаний среди российских регионов. Компаний-банкротов в начале года стало больше на 4,7%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура Петербурга сообщила, что подала 383 иска на блокировку аниме в 2022 году. По мнению экспертов, из-за многократных и нереалистично представленных сцен смерти несовершеннолетние начинают романтизировать указанное явление, что повышает склонность к суициду.