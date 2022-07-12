Для купания в Петербурге разрешили еще один водоем

Роспотребнадзор в Петербурге обновил список городских водоемов, безопасных для купания.

Ранее требованиям санитарного законодательства соответствовал только Ольгинский пруд в Выборгском районе. Теперь к нему присоединилось и Верхнее Суздальское озеро в Озерках. Оба водоема соответствуют гигиеническим нормативам.

Все остальные пляжи, в том числе на Финском заливе в Курортном районе, оказались опасными для купания. Отдыхающим на них грозит заражение острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими болезнями.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названы пять самых грязных озер в Петербурге. В их число вошел и одобренный Роспотребнадзором Ольгинский пруд. Однако петербуржцы в его безопасности сомневаются.