Гендиректора петербургского «Водоканала» задержали после обысков

Гендиректора петербургского &#171;Водоканала&#187; задержали после обысков
После обысков гендиректора городского Водоканала доставили в главное следственное управление ГУ МВД на допрос. Фото: правительство Петербурга

Сотрудники экономической полиции 12 провели обыски у руководителей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», в том числе в квартире генерального директора Сергея Волкова.

После обысков гендиректора городского Водоканала доставили в главное следственное управление ГУ МВД на допрос. Одновременно с этим правоохранители наведались в еще около 10 квартир, принадлежащих должностным лицам предприятия, сообщает 47news.

Обыски проходят в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По данным «Фонтанки», речь идет о подключении новостроек к системе централизованного водоснабжения по заниженной стоимости. Ущерб мог превысить 170 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге по делу о взятке арестовали нового начальника отдела из Приморского УМВД.

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Гендиректора петербургского «Водоканала» задержали после обысков
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