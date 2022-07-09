В Петербурге по делу о взятке арестовали нового начальника отдела из Приморского УМВД

В Петербурге по делу о взятке арестовали нового начальника отдела из Приморского УМВД. Фото: Pxhere

В Петербурге по делу о взятке арестовали нового начальника отдела из Приморского УМВД. Фото: Pxhere

Пробыв всего месяц на должности врио начальника отдела исполнения административного законодательства УМВД Приморского района, полицейский Дмитрий Курасов попал под подозрение во взяточничестве.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Приморский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил полицейского, подозреваемого в коррупции, под стражу. До 4 сентября мужчина определен в следственный изолятор.

По версии следствия, Курасов вечером 5 июля получил через посредника взятку в размере 95 тысяч рублей от местных торговцев «за незаконные действия и бездействие, выражающиеся в общем покровительстве и попустительстве по службе в пользу взяткодателя». Полицейского задержали на следующий день.

Курасов может получить от 500 тысяч до двух миллионов рублей штрафа или лишение свободы сроком от трех до восьми лет со штрафом в размере до 40-кратной суммы полученной взятки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Адмиралтейском районе Петербурга дорожная полиция применила оружие для задержания лихача, при обыске у него нашли крупную партию наркотиков.