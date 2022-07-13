«Лахта Центр» показал, как выглядит циклон Zeldа

В Санкт-Петербурге «Лахта Центр», на которого «напал» циклон Zeldа ударом молнии. опубликовал видео этого природного явления с более чем 400-метровой высоты.

Ролик появился на странице «Лахта Центра» «ВКонтакте». На кадрах наблюдается постепенная смена обстановки, Петербург затягивают густые серые облака, потом начинается сильный дождь. В какой-то момент город совсем скрывается из виду.

Сильные ливни начались в Петербурге 12 июля под конец рабочего дня. Тогда пришел циклон, которому германские метеорологи дали имя «Зельда». Явления пришло в город с востока в районе 15:00—16:00.

«Под удар» стихии попали в большей степени Всеволожский, Тихвинский и Кировский районы Ленобласти, где к половине восьмого вечера убрали около трехсот упавших деревьев, пишут 78.ru . Также в Волховском, Бокситогорском, Тихвинском и Кировском районах без света остались 6 тысяч жителей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 13 июля погода порадует петербуржцев солнцем и теплом.