Антициклон на время остановил дожди в Петербурге и почти избавил небо от облаков

Антициклон на время остановил дожди в Петербурге и почти избавил небо от облаков
Антициклон на время остановил дожди в Петербурге и почти избавил небо от облаков. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В среду, 13 июля, погода порадует петербуржцев солнцем и теплом.

По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в Петербург на надолго заглянет антициклон, который отгонит дожди и почти избавит небо от облаков. Кроме того, температура воздуха сегодня прогреется на 2-3 градуса выше климатической нормы.

Таким образом, столбик термометра в течение дня будет подниматься до 25-27 градусов тепла, а по области показатели достигнут 23-28 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Завтра, 14 июля, согласно словам синоптика, ожидается уплотнение облачности, днем снова пойдут дожди и дальнейшее понижение температуры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов выехал за город и поделился своим грибным «уловом».

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