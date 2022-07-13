В Петербурге задержали парочку, снимавшую детское порно в квартире более трех лет

В Петербурге задержали парочку, снимавшую детское порно в квартире более трех лет. Фото: Unsplash

В Петербурге задержали парочку, снимавшую детское порно в квартире более трех лет. Фото: Unsplash

Двое жителей Санкт-Петербурга организовали на квартире детскую порностудию и занимались съемками обнаженных детей на протяжении более чем 3 лет.

Как стало известно Gazeta.SPB, незаконный бизнес вели 73-летний мужчина и 43-летняя женщина. Остальные лица, причастные к этому в настоящий момент устанавливаются.

В период с лета 2018-го по осень 2021 года в квартире на Мебельной улице располагалась детская порностудия. Кроме того съемки детей проходили и в других неустановленных местах на территории Петербурга. В съемках принимали участие три сестры, которым сейчас 11, 13 и 14 лет. То, что снималось, выкладывалось в интернет.

Более того, злоумышленники не только занимались запрещенной съемкой и склоняли девочек обнажаться, но и сами оголяли свои половые органы.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по статьям «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов» и «Насильственные действия сексуального характера» УК РФ.

Продолжаются мероприятия, направленные на изобличение неустановленных лиц в вышеуказанных преступлениях. Задержанные мужчина и женщина дали признательные показания.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге удалось задержать мужчину, который, подозревается в том, что лапал несовершеннолетнюю за грудь на бульваре Новаторов.