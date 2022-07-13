Еще 4 петербуржца с коронавирусом скончались за сутки

Еще 4 петербуржца с коронавирусом скончались за сутки. Фото: unsplash

Еще 4 петербуржца с коронавирусом скончались за сутки. Фото: unsplash

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки медики зарегистрировали смерти 4 человек с положительным тестом на коронавирус, что вполовину меньше, чем в столице России.

На 13 июля в городе прибавилось количество умерших с инфекцией. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где за стуки выявлено 8 летальных исходов. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали случаев смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 218 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 381 711 человек, в том числе 42 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Роспотребнадзоре пока не считают нужным введение ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.