В Петербурге снова гремит. Горожан предупредили о «желтом» уровне опасности из-за грозы

В Петербурге снова гремит. Горожан предупредили о &#171;желтом&#187; уровне опасности из-за грозы
Горожан предупредили о "желтом" уровне опасности из-за грозы. Фото: Pxhere

В очередной раз на территории Петербурга вводится «желтый» уровень опасности из-за грозы.

В четверг, 14 июля, по прогнозу Росгидрометцентра, в Северной столице с 9 часов 14 июля до 18 часов 14 июля ожидаются грозы. В связи с этим на территории города будет действовать «желтый» уровень погодной опасности.

«Желтый» — это второй уровень, означающий потенциально опасную погоду. Правительство Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Также об осторожности просят и пешеходов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по прогнозу Колесова, несмотря на спокойствие на территории Северной столицы и области сегодня, завтра вновь придут кратковременные дожди, местами даже с грозами,. Но не стоит переживать, успокоил синоптик: это все мелочи по сравнению с тем, что было вчера.

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