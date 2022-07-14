В Выборге заметили разлив нефтепродуктов на десятки квадратных метров

В Выборге заметили разлив нефтепродуктов на десятки квадратных метров
В Выборге заметили разлив нефтепродуктов на десятки квадратных метров. Фото: пресс-служба СЗМУ Росприроднадзора

В Выборгском районе Ленобласти жители столкнулись с разливом вязкой субстанции из-под земли, о чем сразу же оповестили Росприроднадзор. В настоящее время ведомство ищет хозяина земли и подземных резервуаров.

О разливе нефтепродуктов в Выборге сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. Загрязнение произошло в Выборгском микрорайоне Кировские Дачи. В результате специалисты зафиксировали разлив на участке площадью в десятки квадратных метров.

Предполагается, что обнаружили мазут, который хранилась в подземных резервуарах с открытыми люками. При этом территория вокруг захламлена шинами от грузовиков.

С места загрязнения отобраны пробы для определения класса опасности отходов, а также произведены замеры атмосферного воздуха объема вредной субстанции. Далее специалисты установят, сколько ущерба было нанесено окружающей среде.

Ведомство устанавливают собственника участка, и в будущем у него могут ликвидировать разлив, а также рекультивировать земли.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что город не может справиться с очисткой водоемов, поэтому горожане предлагают открыть для купания фонтаны.

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