Еще 71 житель Ленобласти заболел коронавирусом за сутки

Еще 71 житель Ленобласти заболел коронавирусом за сутки
Еще 71 житель Ленобласти заболел коронавирусом за сутки. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 71 случай заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 14 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 189 314 местных жителей. Всего выздоровели 185 117 пациентов, в том числе 36 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 492.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял третье место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 987 человек, а на втором месте оказалась Московская область — 323 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Роспотребнадзоре пока не считают нужным вводить ограничительные меры на фоне роста заболевших коронавирусной инфекцией.

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