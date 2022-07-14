Путин узаконил объединение Пенсионного фонда с Фондом соцстрахования

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании единого Социального фонда, по которому Пенсионный фонд России объединяется с Фондом социального страхования.

Соответствующий документ представлен на интернет-портале правовой информации.

Как отметили в правительстве, объединение ПФР и ФСС способствует лучшему предоставлению социальных услуг и усовершенствует процесс, делая его более удобным для граждан, в частности, за счет создания единых офисов для обслуживания клиентов.

Фонд пенсионного и социального страхования заработает с 1 января 2023 года, переходный период при этом может занять пару лет.

Жителям России продолжат выплачивать положенные выплаты, а получить консультацию граждане смогут по тем же адресам в единых службах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что россияне, достигшие возраста в 80 лет, могут увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии в два раза.