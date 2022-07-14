Сегодня в Петербурге за час выпало больше трети месячной нормы осадков

Сегодня в Петербурге за час выпало больше трети месячной нормы осадков. Фото: Baltphoto, Павел Долганов

Сегодня в Петербурге за час выпало больше трети месячной нормы осадков. Фото: Baltphoto, Павел Долганов

За один только час в Северной столице 14 июля выпало больше трети от месячной нормы осадков. Ливни продолжают затапливать город, и некоторые районы буквально плывут.

Так, в период с 14:00 до 15:00 часов дня город утонул в дождевой воде. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Под удар попали Выборгский и Калининский районы, — там за 20 минут зафиксировали 17,7 мм осадков при норме в 7,2 мм.

Отмечается, что при таком большом количестве осадков канализация не справляется и не может сразу забрать весь объем стоков, поэтому на улицах города могут появляться скопления воды. В пресс-службе заверили, что в течение 15-20 минут вода обычно полностью уходит.

В городе есть специальные бригады, которые помогают канализационной системе быстрее справляться с последствиями ливня. Сообщить о скоплении воды на тротуарах и проезжей части можно на горячую линию «Водоканала» .

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на территории Петербурга 15 июля в очередной раз вводится повышенный уровень погодной опасности.