В Петербурге за сутки наблюдается прирост пациентов с коронавирусом

Статистика по числу зараженных коронавирусом и в Москве, и в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 329 новых случаев коронавируса, а в Москве количество чуть-чуть пошло на спад — сегодня там 860 заболевших.

Госпитализированы за сутки в Петербурге 77 человек, выздоровели – 163, умерли – 5. Всего с начала пандемии в городе заболел 1 540 560 местных жителей, вылечились — 1 503 144 человека, а общее число жертв достигло 34 228. Об этом сегодня, 15 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял третье место. Первой в антирейтинге стала Москва. На втором месте Московская область, где также наблюдается прирост заболевших за сутки — 417 против 323 новых ковид-пациента.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что COVID-19 со временем станет одним из сезонных заболеваний, поэтому нужно знать механизмы его оперативного лечения и быть готовыми к внезапной встрече.