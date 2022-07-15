Еще одним фигурантом дела о детской порностудии в Петербурге стал социальный работник

Еще одним фигурантом дела о детской порностудии в Петербурге стал социальный работник. Фото: Pxhere

Еще одним фигурантом дела о детской порностудии в Петербурге стал социальный работник. Фото: Pxhere

В Санкт-Петербурге задержали еще одного мужчину, проходящего по делу о создании детской порностудии и насильственных действиях сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних сестер.

Как стало известно Gazeta.SPB, третий 51-летний злоумышленник является сотрудником Центра помощи семьи и детям по Калининскому району. Мужчина состоит в должности специалиста по социальной работе. Вчера, около 08:13 его задержали на Пискаревском проспекте.

По версии следствия, в период с 2019 по 2020 злоумышленник в неустановленном месте на территории Петербурга и Ленинградской области совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочек 2007, 2008 и 2010 года рождения.

Мужчину задержали и поместили в ИВС. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на поиск других причастных к преступлению лиц.

Во главе организованной детской порностудии стояла мать девочек вместе со своим напарником. Как пишет «МК в Питере», женщина на суде свою вину признала в полном объеме, а вот мужчина, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, свою причастность отрицает.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в период с лета 2018-го по осень 2021 года в квартире на Мебельной улице располагалась детская порностудия. В съемках принимали участие три сестры, которым сейчас 11, 13 и 14 лет. То, что снималось, выкладывалось в интернет.