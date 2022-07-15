У задержанного за наркотики жителя Кронштадта нашли в телефоне детское порно

У задержанного за наркотики жителя Кронштадта нашли в телефоне детское порно. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

У задержанного за наркотики жителя Кронштадта нашли в телефоне детское порно. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Мужчину 49 лет задержали за хранение амфетамина еще 22 февраля 2022 года. Оказалось, что на этом его история с правоохранителями не закончилась.

Теперь гражданина, работающего машинистом хлебозавода, уличили в педофилии. Как стало известно Gazeta.SPB, в телефоне мужчины обнаружили фото- и видеозаписи порнографического характера с участием несовершеннолетних.

По версии следствия, в период с 14 июля 2021 год по 16 августа того же года злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочек 2009 года рождения 2014 года рождения, во время чего снимал все это на телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Гражданина задержали, после чего он дал признательные показания. Его поместил в ИВС.

С 1993 по 2018 годы мужчина был четырежды судим – за кражу, хранение наркотиков и управление машиной в пьяном виде.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге задержали еще одного мужчину, проходящего по делу о создании детской порностудии.