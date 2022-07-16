Стало известно, что предлагают импортозаместить на госзакупках в Петербурге в июле

В последнее время в сервисе появилось больше сборно-разборных стеллажей для хранения грузов и для офиса. Фото: скриншот «Биржа импортозамещений»

В последнее время в сервисе появилось больше сборно-разборных стеллажей для хранения грузов и для офиса. Фото: скриншот «Биржа импортозамещений»

В России после введения западных санкций значительно вырос спрос на отечественную продукцию. Для взаимодействия между местными производителями и заказчиками в стране запустили цифровой сервис «Биржа импортозамещения».

Платформа работает с 12 марта. С этого момента в каталоге отечественной продукции становится все больше товаров. Как пишет Neva.Today, только в Петербурге во вкладке «Импортозамещающая продукция» количество страниц с 20 лотами на каждой увеличилось с пяти до 35, но тип предлагаемых товаров к настоящему моменту почти не изменился.

На платформе все также продают бутилированную воду, термобелье, спецодежду, мясо и многое другое. В последнее время, вероятно после ухода IKEA из России, в сервисе появилось больше сборно-разборных стеллажей для хранения грузов и для офиса.

Однако цены на них, по сравнению со шведским ритейлером, намного выше. За один такой металлический стеллаж просят от 32 до 38 тысяч рублей.

Также на платформе выставлены модульные верстаки и тумбы для хранения газовых баллонов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперт назвал, что является наиболее качественным в российском импортозамещении.