Рекордная с мая заболеваемость COVID-19 зафиксирована в Петербурге

Рекордная с мая заболеваемость COVID-19 зафиксирована в Петербурге
В Петербурге растет заболеваемость коронавирусом. Фото: pexels

В Петербурге продолжает расти число выявленных случаев коронавируса. Заболеваемость вернулась к майским показателям.

По данным оперативного штаба на 16 июля, в Северной столице за сутки зафиксировали 364 новых заболевших. Последний раз такие цифры отмечались в начале мая. Выздоровели 114 человек, умерли девять.

По всей России за последние сутки инфекция подтвердилась у 4 698 человек. За вчерашний день госпитализированы с ковидом 1 314 человек, скончался 41 заболевший житель страны.

По суточной заболеваемости среди российских регионов Петербург занял третье место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 975 человек. А на втором месте оказалась Московская область — 397 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России отменили ковидные ограничения на границе, но жители все равно не могут уехать.

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