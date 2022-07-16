Рекордная с мая заболеваемость COVID-19 зафиксирована в Петербурге

В Петербурге продолжает расти число выявленных случаев коронавируса. Заболеваемость вернулась к майским показателям.

По данным оперативного штаба на 16 июля, в Северной столице за сутки зафиксировали 364 новых заболевших. Последний раз такие цифры отмечались в начале мая. Выздоровели 114 человек, умерли девять.

По всей России за последние сутки инфекция подтвердилась у 4 698 человек. За вчерашний день госпитализированы с ковидом 1 314 человек, скончался 41 заболевший житель страны.

По суточной заболеваемости среди российских регионов Петербург занял третье место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 975 человек. А на втором месте оказалась Московская область — 397 новых ковид-пациентов.