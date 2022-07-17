В ДТП на перекрестке Сызранской и Рощинской пострадал ребенок

Ребенка госпитализировали после столкновения двух иномарок в Московском районе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb, ДТП произошло накануне в 16:45 на пересечении Сызранской и Рощинской улиц. Автомобиль «Фольксваген Поло» при повороте врезался во встречный «Форд Фьюжн».

В результате столкновения пострадал 11-летний пассажир «Форда». Его госпитализировали с травмами средней тяжести в больницу им. Раухфуса.

За рулем «Фольксвагена» находился 32-летний мужчина, который за последние полтора года два раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД. «Фордом» управлял 47-летний отец пострадавшего мальчика. У него административок нет.

Вынесено определение о возбуждении административного производства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эвакуация автомобиля у «Окея» на Пулковском шоссе закончилась стрельбой.