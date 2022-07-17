Почти 50% россиян недовольны летним отпуском

Почти 50% россиян недовольны летним отпуском
Негативно об отдыхе высказались 48% граждан. Фото: pixabay

Почти половина жителей России недовольны, как прошел их летний отпуск. Причинами называют большие цены на курортах и отсутствие сервиса.

Опрос сервиса SuperJob показал, что отпуском этим летом довольны или удовлетворены всего 26% россиян. Негативно об отдыхе высказались 48% граждан: 21% скорее недовольны отпуском, а 27% считают, что их отдых совершенно не задался. Недовольные утверждают, что отпуск на российских курортах дорогой, отсутствуют сервис и все «загажено». А за ездить за границу теперь проблематично и дорого.

Также стало известно, что у четверти россиян не получается брать отпуск в те даты, что они запланировали. Отдохнуть в то время, когда они хотели, удалось двум из трех россиян.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперт Лемешева рассказала россиянам, как правильно выбирать арбуз.

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