Почти 50% россиян недовольны летним отпуском

Почти половина жителей России недовольны, как прошел их летний отпуск. Причинами называют большие цены на курортах и отсутствие сервиса.

Опрос сервиса SuperJob показал, что отпуском этим летом довольны или удовлетворены всего 26% россиян. Негативно об отдыхе высказались 48% граждан: 21% скорее недовольны отпуском, а 27% считают, что их отдых совершенно не задался. Недовольные утверждают, что отпуск на российских курортах дорогой, отсутствуют сервис и все «загажено». А за ездить за границу теперь проблематично и дорого.

Также стало известно, что у четверти россиян не получается брать отпуск в те даты, что они запланировали. Отдохнуть в то время, когда они хотели, удалось двум из трех россиян.

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