В России заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 25%

Вместе с заболеваемостью в российских регионах растет число госпитализаций. Фото: pexels

Вместе с заболеваемостью в российских регионах растет число госпитализаций. Фото: pexels

В России за последнюю неделю на 25% выросло число выявленных случаев заражения коронавирусом.

На уходящей неделе в России впервые с мая зафиксировали 28 085 случаев коронавируса. А неделей ранее, с 4 по 10 июля, инфекция подтвердилась у 22 452 человек, пишет ТАСС.

Заболеваемость в стране растет уже третью неделю подряд, а коэффициент распространения вируса 17 июля впервые с февраля достиг 1,34.

Вместе с заболеваемостью в российских регионах растет число госпитализаций. В последние семь дней в больницы попали 8 003 человека против 7 629 за предыдущую неделю.

Смертность из-за коронавируса в РФ, несмотря на всплеск заболеваемости, продолжает снижаться: за последнюю неделю зарегистрировали 298 жертв ковида, что примерно соответствует показателям апреля 2020 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рекордная с мая заболеваемость COVID-19 зафиксирована в Петербурге.