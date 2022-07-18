«Невозможно дышать»: юрист рассказал, как наказать курящего соседа через суд

Очень часто попадаются соседи с не совсем правильными привычками, которые бы и не касались вас, если бы, допустим, чтобы покурить ему не нужно было выходить в места общего пользования. Тогда уже встает вопрос о вашей безопасности, и многие лишь разводят руки, не зная что же делать с этим горе-соседом.

Оказалось, что есть законный способ наказать курящего соседа. Об этом с агентством «Прайм» поделился ведущий юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала.

По словам эксперта, есть специальный закон, который формирует ряд правил для граждан. Так люди должны соблюдать нормы в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, поэтому в многоквартирных домах жильцы обязаны соблюдать права всех проживающих.

Если соседи не учитывают интересы и распространяют табачный дым в местах общего пользования, жильцы могут подать на курящего соседа в суд. Необходимо зафиксировать, что вредный дым попал в их квартиры, например, попросить других жильцов подтвердить информацию или сфотографировать соседа в процессе курения.

Можно также вызвать участкового. Он, конечно, откажет в возбуждении дела, но в отказном материале может подтвердить наличие стойкого запаха табачного дыма, проникающего из определенной квартиры, заключил юрист.

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