Во Фрунзенском районе задержали пасынка, сломавшего ребра своему неродному отцу

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга еще 24 апреля 37-летний мужчина сильно избил своего неродного 65-летнего отца.

В полицию обратился сам пострадавший. Как стало известно Gazeta.SPB, в медицинском учреждении у мужчины диагностировали тупую травму груди, переломы 4,5 ребер, разрыв левого легкого и другие тяжелые травмы. Пострадавший в тяжелом состоянии был помещен в больницу.

В апреле 24 апреля около 13:20 инцидент произошел на улице Турку, 12, корпус 1, а вчера по этому же адресу злоумышленника задержали. Тогда мужчина во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, рукам избил пострадавшего до тяжелого состояния.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге правоохранители задержали отчима, который систематически наносил побои своим пасынкам.