Географический «Оскар» может получить проект «Газпром нефти» о «морских единорогах»

Так, научно-исследовательский проект «Газпром нефти» по изучению морских нарвалов вырвался в полуфинал международной премии «Хрустальный компас».

Известно, что премия посвящена географии и экологии. Как рассказал «Ямал1», проект нефтяников о «морских единорогах» может заполучить географический «Оскар».

Отмечается, что во время второй экспедиции в районе Новой Земли и Земли Франца-Иосифа, которая проходил на судне «Михаил Сомов», специалисты обошли около 10 тысяч квадратных километров, а также потратили более 500 часов на наблюдение за морскими жителями. Благодаря этому проект «Нарвал» может принять статус лучшего экологического проекта промышленных предприятий и бизнеса.

Отдать свой голос можно на сайте конкурса до 31 июля.

Также на Ямале была представлена фотовыставка, посвященная уникальному исследованию. Сначала нефтяники помогли организовать экспозицию в Ноябрьске, теперь посмотреть выставку можно в Муравленко.