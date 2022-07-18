Комитет по транспорту рассказал о поставках новых автобусов в рамках транспортной реформы

Комитет по транспорту рассказал о поставках новых автобусов в рамках транспортной реформы. Фото: Смольный

Комитет по транспорту рассказал о поставках новых автобусов в рамках транспортной реформы. Фото: Смольный

Третий этап транспортной реформы в Петербурге стартовал 15 июля. В комитете по транспорту рассказали о новых автобусах, которые теперь полностью заменили коммерческие маршрутки.

Теперь по улицам Северной столицы курсирует только социальный транспорт, на котором действуют все виды льгот. Более 2400 новых лазурных автобусов начали свою работу еще с 1 апреля. Об этом сообщает Neva.Today.

Сначала транспортной реформы на линии вышли дополнительно 1т 244 машины, а также открылись 156 маршрутов.

Как рассказал, временно исполняющий обязанности главы комитета по транспорту Валентин Енокаев, до 1 июля в ведомстве откорректировали примерно 80 маршрутов. Изменения вносили на основе пожеланий пассажиров. На третьем этапе корректировку прекращать не собираются. До 15 ноября планируется выпустить на улицы города все автобусы.

Вице-губернатор Кирилл Поляков заявил, что в рамках новой модели транспортного обслуживания будет несколько видов подвижного состава, среди которых автобусы большой, средней и малой вместимости. Все лазурные автобусы низкопольные, оформлены в едином стиле, оборудованы передовыми системами климат-контроля, а также обеспечения безопасности и информирования пассажиров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцы в соцсетях поделились своим мнением на счет транспортной реформы. Местная жительница высказалась о маршрутчиках, которые продолжают работать, несмотря на изменения в городской транспортной системе.