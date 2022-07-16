Больше никаких «развалюх»: петербуржцы высказались о транспортной реформе

Больше никаких &#171;развалюх&#187;: петербуржцы высказались о транспортной реформе
Транспортная реформа в Петербурге началась 1 апреля 2022 года. Фото: пресс-служба Комтранса

В Петербурге с 15 июля стартовал третий и заключительный этап транспортной реформы, по итогам которого маршрутки полностью исчезнут с городских дорог. Петербуржцы в соцсетях рассказали, что думают по поводу этих изменений.

Местная жительница по имени Екатерина например, высказалась о маршрутчиках, которые продолжают работать, несмотря на изменения в городской транспортной системе. Она считает, что таких водителей нужно наказывать рублем, пишет «МК в Питере».

Петербурженка по имени Анна написала во «ВКонтакте», что ее полностью устраивает замена старого подвижного состава на новый.

«Я вот очень довольна, что не надо ехать на развалюхе», — отметила она.

Другая жительница города по имени Оксана прокомментировала в соцсети новость об аресте маршрутки, проигнорировавшей новые правила. Она поддержала эту меру пресечения для перевозчика и напомнила, что транспортная реформа была необходима как раз для избавления города от устаревшего транспорта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что комтранс Петербурга поддержал перевозчиков перед третьим этапом транспортной реформы.

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