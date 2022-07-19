Петербуржцам рассказали, какие вакансии предлагает центр занятости

Центр занятости Петербурга готов предложить жителям северной столицы различные варианты трудоустройства. Оставшимся без работы жителям помогут найти работу государственные службы.
Neva.Today выяснила, какие варианты трудоутсройства могут предложить в различных районах города. Количество актуальных вакансий рознится в зависимости от района — на юге Петербурга больше открытых вакансий, чем на севере.
В центральном районе Санкт-Петербурга выбор вакансий тоже достаточно широк — от артиста балета до сторожа. Жителям предлагают устроиться генеральным директором предприятия с окладом 22 тысячи рублей в месяц. При этом кандидат должен иметь высшее образование, знать английский и китайский языки, в совершенстве владеть русским языком и иметь опыт работы не менее пяти лет. Одновременно с этим в Адмиралтейском районе без определенных требований можно стать почтальоном и получать 36 тысяч рублей в месяц.
Открыт набор на должность артиста балета в Санкт-Петербургский Государственный Академический театр оперы и балета имени М.П. Мусоргского. От соискателя требуется знание английского, классического и современного танца и опыт работы не менее пяти лет.
Медсестры и врачи требуются в детские сады, школы, исследовательские центры и поликлиники. Средняя зарплата медицинского работника составит 25 тысяч рублей. В Кронштадтском районе наблюдается острая необходимость в учителях — на сайте центра занятости открыто восемь вакансий в данном районе.
Проще всего устроиться на должность уборщика. Варианты есть в каждом районе Санкт-Петербурга — это самая распространенная вакансия в службе занятости населения. Заработная плата варьируется от района.