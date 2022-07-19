Петербуржцам рассказали, какие вакансии предлагает центр занятости

Петербуржцам рассказали, какие вакансии предлагает центр занятости
Центр занятости населения в Петербурге предлагает широкую вариативность вакансий. Фото: unsplash

Центр занятости Петербурга готов предложить жителям северной столицы различные варианты трудоустройства. Оставшимся без работы жителям помогут найти работу государственные службы.

Neva.Today выяснила, какие варианты трудоутсройства могут предложить в различных районах города. Количество актуальных вакансий рознится в зависимости от района — на юге Петербурга больше открытых вакансий, чем на севере.

В центральном районе Санкт-Петербурга выбор вакансий тоже достаточно широк — от артиста балета до сторожа. Жителям предлагают устроиться генеральным директором предприятия с окладом 22 тысячи рублей в месяц. При этом кандидат должен иметь высшее образование, знать английский и китайский языки, в совершенстве владеть русским языком и иметь опыт работы не менее пяти лет. Одновременно с этим в Адмиралтейском районе без определенных требований можно стать почтальоном и получать 36 тысяч рублей в месяц.

Открыт набор на должность артиста балета в Санкт-Петербургский Государственный Академический театр оперы и балета имени М.П. Мусоргского. От соискателя требуется знание английского, классического и современного танца и опыт работы не менее пяти лет.

Медсестры и врачи требуются в детские сады, школы, исследовательские центры и поликлиники. Средняя зарплата медицинского работника составит 25 тысяч рублей. В Кронштадтском районе наблюдается острая необходимость в учителях — на сайте центра занятости открыто восемь вакансий в данном районе.

Проще всего устроиться на должность уборщика. Варианты есть в каждом районе Санкт-Петербурга — это самая распространенная вакансия в службе занятости населения. Заработная плата варьируется от района.

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