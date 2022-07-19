Диетолог развенчала миф о пользе малинового варенья при простуде

Многие считают, что малиновое варенье является панацеей при простуде. Но данное мнение сформировано за счет народных традиций и не подкреплено фактами.

Как рассказала врач-диетолог Юлия Хохолкова во время эфира телеканала «Санкт-Петербург», польза малинового варенья при простудных заболеваниях — это миф. Малина содержит в себе достаточно полезных свойств для человеческого организма. Эта ягода помогает бороться со стрессом за счет содержащегося в малине магния и улучшает состояние сосудов благодаря калию. Кроме того, она содержит витамин С в больших количествах, который оказывает влияние не только на улучшение иммунитета, но и на внешность.

Но когда из ягод делают варенье большинство полезных веществ исчезает — единственный эффект, который может оказать консервация, это жаропонижающий. При борьбе с простудой должного эффекта добиться не удастся. Врач-диетолог рекомендует использовать замороженную ягоду или слайсы, сделанные из сушеной малины.