Прожиточный минимум в Санкт-Петербурге повысился

Прожиточный минимум в Санкт-Петербурге повысился
Жители Петербурга могут расчитывать на материальную поддержку. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Санкт-Петербурге произошел рост прожиточного минимума на душу населения по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Прирост относительно прошлого года составил 21,5 процент.

Благодаря этому больше граждан смогут получать социальные выплаты и рассчитывать на материальную поддержку государства. На соцвыплаты для родителей выделено 1,2 миллиарда рублей. Более 36 тысяч петербуржцев с детьми в возрасте от 8 до 17 лет получают материальную помощь из выделенных средств.

Об этом сообщает в своем telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников. С начала года заключено почти 900 социальных контрактов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала об объединении «Петроэлектросбыт» и ВЦКП «Жилищное хозяйство». Это позволит создать в Петербурге Единый расчетно-консультационный центр.

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