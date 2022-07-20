Прожиточный минимум в Санкт-Петербурге повысился

В Санкт-Петербурге произошел рост прожиточного минимума на душу населения по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Прирост относительно прошлого года составил 21,5 процент.

Благодаря этому больше граждан смогут получать социальные выплаты и рассчитывать на материальную поддержку государства. На соцвыплаты для родителей выделено 1,2 миллиарда рублей. Более 36 тысяч петербуржцев с детьми в возрасте от 8 до 17 лет получают материальную помощь из выделенных средств.

Об этом сообщает в своем telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников. С начала года заключено почти 900 социальных контрактов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала об объединении «Петроэлектросбыт» и ВЦКП «Жилищное хозяйство». Это позволит создать в Петербурге Единый расчетно-консультационный центр.