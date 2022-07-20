«Петроэлектросбыт» присоединит ВЦКП к следующему году

Присоединение ВЦКП «Жилищное хозяйство» к «Петроэлектросбыту» откладывается до следующего года. Изначально объединение должно было состояться в августе, но было перенесено на декабрь этого года. Общие начнут приходить с марта 2023 года. В Петербурге будет организован общий информационно-расчетный центр.

Как сообщает Neva.Today, основным преимуществом для петербуржцев станет возможность оплаты по одному документу вместо пяти-шести. Перевод на новую систему будет проходить постепенно. Услуги все также можно будет оплатить наличными, с помощью сайта или через приложение. Все существующие сейчас центры приема платежей будут переформированы в консультационные центры. Новая система будет работать по принципу МФЦ, где независимо от регистрации каждый петербуржец сможет получить консультацию в любом офисе.

Сам АО ВЦКП «Жилищное хозяйство» уже несколько лет подвергается критике в СМИ. В 2019 году УФАС была организована проверка на наличие мошеннических схем. ВЦКП, по словам собеседника Neva.Today, который пожелал остаться анонимным, подозревался в проворачивание серых схем, в рамках которых организацией задерживались деньги на банковском вкладе дольше положенного. Представитель акционерного общества опроверг данную информацию и даже сообщил о желании сохранить уже привычные для жителей Петербурга розовые квитанции. О том, как пройдет объединение, говорить пока рано, отмечает собеседник газеты, но опыт подобных реформ показывает, что с определенными трудностями столкнутся как компании, так и сами жители.

Пресс-служба «Петроэлектросбыт» заверила, что на стоимость жилищно-коммунальных услуг объединение никак не повлияет. Это связано с тем, что регулированием оплаты занимается комитет по тарифам. Говорить о преимуществах и недостатках Единого расчетного центра пока рано. Как отмечает координатор Федерального проекта «Школа грамотного потребителя» в Санкт-Петербурге Владислав Воронков, Петербург решил пойти по пути Москвы и сказать, с какими сложностями на этом пути объединения предстоит справиться можно будет только после начала реализации проекта.