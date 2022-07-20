При пожаре в жилом доме на Светлановском проспекте пострадал мужчина

На месте пожара в Петербурге работают дознаватели. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

На месте пожара в Петербурге работают дознаватели. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Калининском районе Петербурга на Светлановском проспекте произошел пожар в жилом девятиэтажном доме. Очагом возгорания стала одна из квартир.

На место пожара прибыли сотрудники МЧС, в тушении было задействовано три машины спецтехники. В 10:24 возгорание удалось ликвидировать. В ходе пожара есть один пострадавший — хозяин квартиры. Он был госпитализирован.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу. В трехкомнатной квартире площадью 16 квадратных метров обгорела обстановка на 10 квадратных метрах. По факту произошедшего проводится проверка.

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