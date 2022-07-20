В России женщина впервые стала машинистом поезда дальнего следования

В России женщина впервые стала машинистом поезда дальнего следования
Жительница Екатеринбурга прошла курс подготовки по программе для женщин-машинистов. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

В Екатеринбурге женщина впервые стала машинистом поезда дальнего следования. Оксана Соколова мечтала об этом с детства, и в 41 год мечту ей удалось осуществить.

Как сообщает «Ямал1» со ссылкой на «Уральский меридиан», Оксана Соколова будет управлять поездами по маршрутам из Екатеринбурга в Пермь и Тюмень. Екатеринбурженка решила пройти подготовку на машиниста как только появилась соответствующая программа для женщин. В 2021 года Оксана окончила обучение по специальности «помощник машиниста», после чего прошла практику, получив необходимый стаж работы. Сейчас после сданного экзамена на право управления электровозом ее ожидает трехмесячная практика. Семья — у Оксаны трое детей — решение женщины поддержала.

В апреле этого года на Среднем Урале в свой первый рейс тоже вышла женщина-машинист. Но она стала управлять поездами пригородных направлений.

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