Новак: Россия не собирается поставлять нефть по цене ниже затрат на добычу

Новак: Россия не собирается поставлять нефть по цене ниже затрат на добычу
Россия не собирается поставлять нефть по цене ниже затрат на добычу. Фото: Unsplash

Поставка нефти себе в убыток не планируется Россией.

Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в эфире Первого канала. Он отметил, что Россия не будет поставлять нефть при введении потолка стоимости, которая будет ниже затрат на добычу.

«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки», — заметил Новак.

Возможность установить максимальные цены на нефть из России сейчас активно изучается государствами G7. Кроме того, допускается введение других мер для ограничения Москвы от экспорта. Например, обсуждается возможность запрета на морские поставки в случае, если цена нефти превышает потолок, «согласованный международными партнерами».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что если Россия сильно снизит объемы добычи топлива в ответ на санкции ЕС и США, цены на нефть могут взлететь до «стратосферических» 380 долларов за баррель.

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