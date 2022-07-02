Эксперты предрекли взлет цен на нефть до «стратосферических» 380 долларов за баррель

Эксперты предрекли взлет цен на нефть до «стратосферических» 380 долларов за баррель. Фото: Unsplash

Эксперты предрекли взлет цен на нефть до «стратосферических» 380 долларов за баррель. Фото: Unsplash

Если Россия сильно снизит объемы добычи топлива в ответ на санкции ЕС и США, цены на нефть могут взлететь до «стратосферических» 380 долларов за баррель, считают специалисты.

Аналитики банка JPMorgan допустили, что такой вариант возможен. Об этом пишет Bloomberg.

В случае, если некоторые страны задумают ввести потолок стоимости нефти из России, то она может сократить производство сырья на пять миллионов баррелей в день без значительного ущерба для своей экономики. Такой шаг будет предпринят страной в ответ на санкции.

При этом цена станет 380 долларов за баррель, допускают аналитики. А в случае, если добыча нефти из России упадет на три миллиона баррелей в день, цены могут вырасти до 190 долларов за баррель, подытожили эксперты.

Аналитик банки заметили, что плотность мирового нефтяного рынка сейчас играет на стороне Российской Федерации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что от введения эмбарго на поставку нефти из России Евросоюз может испытать ценовой шок, а РФ найдет новых клиентов из Азии.