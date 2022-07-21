Синоптик Колесов обозначил макушку лета в Петербурге теплыми температурами

В Петербурге антициклон начинает определять погоду, поэтому в ближайшее три дня город снова накроет волна летнего тепла.

По словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, Европейской жары ждать не стоит, но непродолжительные +28 и +30 градусов не помешают даже любителям холодной дождливой погоды.

Вторая декада июля подошла к концу. Она выдалась довольно прохладной и, по словам синоптика, средняя декадная температура воздуха в Санкт-Петербурге составила всего +18,1 градусов, — это 82 место в ряду самых теплых декад середины июля.

Однако уже сегодня среднесуточная температура в Петербурге перевесит норму, сейчас она подошла к своему максимуму. Колесов заметил, что в течение двух дней, 21 и 22 июля, норма температуры остается в значении +19,5 градусов, что является самой макушкой лета, после температуры постепенно начнут понижаться.

Предстоящие дни обещают быть очень теплыми, среднесуточная температура в Санкт-Петербурге будет превышать норму. Однако уже начиная с воскресенья, как заметил Колесов, будет заметно влияние циклонов, больше дождей, и погода станет прохладнее.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в город постепенно возвращается тепло. Сегодня, 21 июля, по прогнозу синоптика температурный фон превысит климатическую норму.