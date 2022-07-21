В четверг температура воздуха в Петербурге превысит климатическую норму

В Санкт-Петербург постепенно возвращается тепло. Сегодня, 21 июля, по прогнозу синоптика температурный фон превысит климатическую норму.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сделал прогноз на четверг. Выяснилось, что сегодня синоптическая ситуация в городе будет представлена гребнем антициклона.

На протяжении дня ожидается переменная облачность, но при этом осадков в регионе не предвидится. Температура воздуха будет выше климатической нормы на 4-5 градусов.

Сегодня воздух прогреется до +27 и +29 градусов, по области эти показатели установятся на отметке в +25 и в +30 градусов. Ветер при этом будет северный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу в Петербурге будет солнечно, сухо и жарко.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что над Северной столицей установится антициклон, — будет сухо и тепло, — заключил синоптик.