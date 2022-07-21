На Ковалевской третьеклассница на велосипеде попала под Hyundai

На Ковалевской третьеклассница на велосипеде попала под Hyundai
На Ковалевской третьеклассница на велосипеде попала под Hyundai. Фото: Pxhere

Во второй половине дня 20 июля несовершеннолетняя девочка была сбита автомобилем на улице Ковалевской в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPB, третьеклассница с различными травмами в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована в медицинское учреждение. Известно, что девочка гуляла без сопровождения взрослых и внезапно выехала из-за стоящего автомобиля.

Инцидент произошел около 17:20. За рулем автомобиля Hyundai, который сбил несовершеннолетнюю, находилась 36-летняя водитель, которая не привлекался на нарушение ПДД.

По факту произошедшего проводится проверка. Все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге врачи спасают жизнь школьницы, сбитой при выходе из трамвая на проспекте Энгельса. Девушку экстренно госпитализировали в детскую больницу с тяжелыми травмами.

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