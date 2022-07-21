Мобильное приложение Сбербанк сбоит

В мобильном приложении «Сбер» произошел сбой.

Сейчас на сервис невозможно зайти, но как пишут РИА Новости со ссылкой на банк, специалисты работают над решением проблемы.

«Мы уже восстанавливаем его, — пожалуйста, попробуйте войти через 15 минут», — отметили в приложении.

При этом подчеркивается, что расплачиваться картами в магазинах и снимать наличные можно без ограничений.

В «Фонтанке» заметили, что у некоторых в приложении отображаются неверные суммы на счетах, а ряд пользователей не может совершить операцию по переводу средств, у многих при попытке входа появляется надпись, что «Сбербанк онлайн временно недоступен», либо вход невозможен из-за небезопасного интернет-соединения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в работе мобильного приложения «Тинькофф банк» произошел сбой. В социальных сетях клиенты банка «Тинькофф» начали писать, что у них возникли трудности с переводом денег, в том числе и с помощью Системы быстрых платежей.