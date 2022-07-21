В Петербург вернулась миссия «Каждый дом для Христа»

В Невском районе заметили листовки-молитвословы, которые оказались в почтовых ящиках.
Один из получивших бумагу местных жителей поделился с «МК в Питере», что такие листовки подписаны миссией «Каждый дом для Христа».
Отмечается, что данная христианская организация до этого случая уже тоже занимались распространением листовок по почтовым ящикам, правда спустя время они куда-то пропали. Их появление может свидетельствовать об очередной волне активности миссии. При этом читатель уточнил, что представители организации также в дополнение проводят проповеди на улице Подвойского в районе станции метро «Дыбенко».
Организация появилась в 1947 году в Канаде, когда ее возглавлял Джек Мак Алистер. Он вел цикл радиопередач, в которых отвечал на вопросы слушателей.
В 1989-м миссия «Каждый дом для Христа» заработала в Советском Союзе, — в Житомире. Служение распространилось по территории России в 1990-м.