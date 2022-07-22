До конца июля продлевается ограничение полетов в аэропорты на юге России

До конца июля продлевается ограничение полетов в аэропорты на юге России. Фото: unsplash

До конца июля продлевается ограничение полетов в аэропорты на юге России. Фото: unsplash

В очередной раз ограничение на полеты в аэропорты юга России продлевается.

В этот раз Росавиация продлила ограничение до 30 июля. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что запрет на полеты действует в 11 аэропортах юга и центральной части страны. В частности, речь идет об Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Авиакомпаниям рекомендуется продолжать организовывать перевозку по альтернативным маршрутам, используя авиагавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 22 июля в петербургском аэропорту Пулково есть отмененный и задержанные рейсы. Пока насчитывается только 2 самолета, которые отправятся в путь позже, чем рассчитывалось изначально, а также 1, который вовсе не совершит сегодня свое путешествие.