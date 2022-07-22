Петербургские поисковые отряды с начала летнего сезона спасли более 350 человек

Петербургские поисковые отряды с начала летнего сезона спасли более 350 человек. Фото: группа "ВКонтакте"/ "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер"

Петербургские поисковые отряды с начала летнего сезона спасли более 350 человек. Фото: группа "ВКонтакте"/ "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер"

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сначала лета ведет активную работу и помогает людям, попавшим в неприятности. Живыми удается найти не всех.

С начала летнего сезона «ЛизаАлерт» получил 498 заявок на поиск без вести пропавших людей, при этом живыми нашли 356 человек, еще 23 найденных погибли. Об этом рассказал руководитель пресс-службы ПСО «ЛизаАлерт» в Петербурге Антон Паулин телеканалу «Санкт-Петербург».

В настоящий момент продолжают искать 119 пропавших человек. С начала текущего года на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти в информационную службу отряда подали заявки на поиск почти 1 300 людей, и почти тысяча из них были найдены живыми.

Теперь для поиска людей используют электросамокаты, которые существенно сокращают время при поиске людей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что самое главное в поиске людей — это время. Когда счет идет на минуты, электротранспорт помогает его сократить.