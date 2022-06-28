Волонтер «ЛизаАлерт» рассказала, как электросамокаты помогают при поиске людей

Когда счет идет на минуты, электротранспорт помогает сократить время поиска. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Когда счет идет на минуты, электротранспорт помогает сократить время поиска. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

С этой весны волонтеры «ЛизаАлерт» в Петербурге начали использовать электросамокаты в процессе работы.

Доброволец поискового отряда Яна Шендрикова рассказала, что самое главное в поиске людей — это время. Когда счет идет на минуты, электротранспорт помогает его сократить. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Как отметил руководитель пресс-службы «ЛизаАлерт» Антон Паулин, ежегодно с наступлением тепла у поискового отряда появляется больше работ. Число заявок стремительно растет. Только с начала 2022 года в службу отряда поступило почти 1300 заявок на поиск людей, почти тысячу из них нашли живыми.

Чаще всего в Петербурге и Ленобласти пропадают пожилые люди с нарушениями психики и подростки, самовольно убегающие из дома.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что поисковики «ЛизаАлерт» рассказали истории пропавших.