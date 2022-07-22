Эксперты рассказали, как Авито Работа помогает компаниям эффективно распределить ресурсы

Сейчас есть множество способов найти себе профессию, и один из популярных способов — это платформа Авито Работа, которая, по заключениям экспертов, помогает как потенциальным сотрудникам, так и работодателям.

Сейчас Авито Работа запускает новую удобную функцию: программу обмена персоналом между компаниями по всей России. С помощью новой услуги работодатели, нацеленные на гибкость и желающие помочь персоналу найти возможность для дополнительного заработка, могут объединиться с организациями, которым необходимы квалифицированные кадры в период высокой загрузки.

Что такое «Авито»

Авито является одной из самых крупных IT-компаний и самой массовой платформой для коммерции в России. По данным App Annie и Similar Web, Авито сейчас самая популярная онлайн-платформа объявлений в мире. С помощью Авито есть возможность оставить объявление в категориях: Товары, Авто, Работа, Услуги, Недвижимость. Платформа подходит как частным лицам, так и представителям малого и среднего бизнеса, а также корпорациям. Чтобы сделки проходили удобно и безопасно, сервис интегрировал Авито Доставку, позволяющую пользователям осуществлять сделки по всей России.

На сегодня количество активных объявлений на Авито — более 100 млн, а ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек, что почти на 30% больше, чем в прошлом году. За год показатель аудитории установиося на отметке более 80 млн клиентов.

В марте текущего года Авито стало самым скачиваемым приложением в России в категории Shopping. По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Авито пользуется большой популярностью для продвижения и ведения малого и среднего бизнеса в РФ.

Авито расширяет горизонты, а платформа Авито Работа растет

Касательно программы Авито Работы можно сказать, что она продолжает набирать обороты. Уже в апреле текущего года на платформе зарегистрировано более 1,6 млн работодателей. Здесь, конечно, также не обошлось без представителей среднего и малого бизнеса.

При этом, в разделе Авито Работа было представлено 3,6 млн объявлений, из которых более 3 млн резюме и около 600 000 вакансий. По данным исследования B2B Research на апрель 2022 года, каждый месяца вакансии на Авто просматривали 20 млн человек.

Как отметил управляющий директор Авито Работы Артём Кумпель, большое количество компаний сталкивается с колебаниями количества клиентских заказов. Чаще всего такую ситуацию можно наблюдать в сезонном бизнесе, например, в сферах строительства, ремонта, гостиничного бизнеса и тд. Так летом, загруженность может быть очень высокой, а зимой упасть до минимальных показателей. Для этого и была придумана программа обмена сотрудниками на Авито Работа.

Чтобы принять участие в программе работодателю необходимо оставить заявку на специальном лендинге на сайте Авито. Если какой-то информации будет не хватать, менеджер платформы свяжется с клиентом . После этого можно отправлять своим сотрудникам специальную ссылку для формирования резюме.

Помочь с оформлением и представлением на сайте резюме поможет умный чат-бот Авито Работы. Информация будет видна всем работодателям на сайте.

Аналогично должны поступить и компании, готовые нанимать сотрудников из других организаций. Первым этапом идет заявка на сайте Авито со своими пожеланиями. В случае обнаружения подходящих резюме кандидатов, сайт предоставит их нанимающим компаниям. Резюме будут направлены в виде ссылок в системе Авито Работа.

Программа обмена персоналом на базе Авито Работы бесплатна для всех участников. Сейчас она уже пользуется спросом среди работодателей из сфер транспорта, логистики, производства, ЖКХ, продаж и тд.