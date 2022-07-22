Юный петербуржец утонул во время сплава на байдарке в Мурманской области

Юный петербуржец утонул во время сплава на байдарке в Мурманской области. Фото: пресс-служба СУ СКР по Мурманской области

Юный петербуржец утонул во время сплава на байдарке в Мурманской области. Фото: пресс-служба СУ СКР по Мурманской области

Вечером 21 июля стало известно о погибшем подростке на реке недалеко от поселка Нивского в Кандалакшском районе.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Мурманской области, погибшим оказался 12-летний житель Санкт-Петербурга. Мальчик осуществлял сплав на байдарке по реке Ниве в районе ГЭС № 1 каскада Нивских ГЭС. , оказался в воде и утонул.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка и опрашиваются очевидцы. С целью определения причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Вырице расследуют смерть гражданина со сломанной челюстью. В квартире погибшего мужчину обнаружил его друг. По его словам, дверь в квартиру была открыта, а внутри оказалось уже бездыханное тело мужчины.