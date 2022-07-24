Три корабля Северного флота прибыли в Петербург

В Санкт-Петербург прибыли три корабля Северного морского флота для участия в параде ВМФ. Это атомный подводный ракетный крейсер «Северодвинск», фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и большой десантный корабль «Иван Грен».
Прибывшие в акватории Невы корабли станут участниками статического показа. Они уже заняли свои места на бочках между Дворцовым и Благовещенским мостами.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Всего в параде военно-морского флота примут участие 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов России.
Ранее Gazeta.SPb рассказала об ограничении движения в центре Петербурга. Это связано с проведением репетиций к параду ВМФ.