Три корабля Северного флота прибыли в Петербург

Петербург готовится к масштабному событию — параду ВМФ. Фото: Корабли ВМФ в Петербурге: фоторепортаж Gazeta.SPb

Петербург готовится к масштабному событию — параду ВМФ. Фото: Корабли ВМФ в Петербурге: фоторепортаж Gazeta.SPb

В Санкт-Петербург прибыли три корабля Северного морского флота для участия в параде ВМФ. Это атомный подводный ракетный крейсер «Северодвинск», фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и большой десантный корабль «Иван Грен».

Прибывшие в акватории Невы корабли станут участниками статического показа. Они уже заняли свои места на бочках между Дворцовым и Благовещенским мостами.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Всего в параде военно-морского флота примут участие 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов России.

Ранее Gazeta.SPb рассказала об ограничении движения в центре Петербурга. Это связано с проведением репетиций к параду ВМФ.