Роспотребнадзор провел проверку воздуха после пожара в Металлострое

Роспотребнадзор провел проверку воздуха после пожара в Металлострое
Роспотребнадзор исследует пробы воздуха с места пожара на наличие вредных веществ. Фото: архив МЧС

Сотрудники Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербург приехали к цеху по обработке древесины, где сегодня произошел пожар. Специалисты изучили воздух в этой местности на наличие загрязняющих веществ.

Рядом с горевшем цехом располагаются жилые дома. Собранные пробы направлены в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» для проверки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Пожар тушили около трех часов 90 человек личного состава МЧС.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о начатой проверке по факту пожара в Санкт-Петербурге. Будет установлено, выполнялся ли закон о пожарной безопасности.

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