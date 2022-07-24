В Ленобласти обокрали сотрудницу администрации

В Ленобласти обокрали сотрудницу администрации
Воры ограбили дом женщины в Ленобласти. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Ленинградской области в Сланцах на 350 тысяч рублей обокрали сотрудницу администрации. Воры пробрались в частный дом женщины.

Было установлено, что грабителей было двое. Они проникли в дом через оконную раму. Украденные деньги хранились в шкафу.

Об этом сообщает источник в правоохранительный орган. Пострадавшая подала заявление в полицию сегодня. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о смерти двухлетней девочки после падения со шкафа в Санкт-Петербурге. В правоохранительные органы о смерти ребенка сообщила мать. По словам матери, она упала со шкафа, оставшись без присмотра.

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